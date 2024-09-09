Стародубцева одолела беларуску и вышла в основу турнира WTA 250 в Тунисе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 146) пробилась в основную сетку хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В финале квалификации украинка в трех сетах переиграла беларуску Алену Фалей (WTA 189) за 2 часа и 6 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [2] – Алена Фалей [9] – 6:4, 2:6, 6:3

Это была первая встреча соперниц.

Соперница Юлии в 1/16 финала соревнований в Тунисе определится позже.

Для украинки это будет второе участие в основной сетке соревнований на уровне WTA 250. В апреле 2024 года она проиграла уже в первом раунде турнира в Боготе.

На старте отбора 250-тысячника в Монастире Стародубцева выиграла у Амандин Эсс.