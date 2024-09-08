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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»
Лига наций
08 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 08 сентября 2024, 11:14
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0

Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»

Специалист раскритиковал стиль игры национальной команды

08 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 08 сентября 2024, 11:14
501
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»
УАФ

Спортивный журналист Игорь Цыганык прокомментировал поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Албании (1:2).

«Мы контролируем мяч, мы снова контролируем этот мяч. Мне кажется, что у меня уже от этого контроля мяча крыша едет. Я уже устал от этих разговоров, что «мы будет контролировать мяч». И что нам это даст?

Я уже забыл, когда сборная Украины просто вышла и кого-то хлопнула без вопросов. Чтобы вышла и без вопросов 3:0 загнала и все», – сказал Цыганык.

Отметим, что Сергей Ребров провел у руля сборной Украины 17 матчей, при нем национальная команды выиграла более чем в 2 мяча один раз – в товарищеской игре с Молдовой (4:0).

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Игорь Цыганык сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Владимир Клепач Источник: FootballHub
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