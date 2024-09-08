Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»

Спортивный журналист Игорь Цыганык прокомментировал поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Албании (1:2).

«Мы контролируем мяч, мы снова контролируем этот мяч. Мне кажется, что у меня уже от этого контроля мяча крыша едет. Я уже устал от этих разговоров, что «мы будет контролировать мяч». И что нам это даст?

Я уже забыл, когда сборная Украины просто вышла и кого-то хлопнула без вопросов. Чтобы вышла и без вопросов 3:0 загнала и все», – сказал Цыганык.

Отметим, что Сергей Ребров провел у руля сборной Украины 17 матчей, при нем национальная команды выиграла более чем в 2 мяча один раз – в товарищеской игре с Молдовой (4:0).