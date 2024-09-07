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  4. Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
US Open
07 сентября 2024, 08:39 |
1321
1

Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре

Янник пробился в финал US Open

07 сентября 2024, 08:39 |
1321
1
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянец Янник Синнер, который лидирует в мировом теннисном рейтинге, в ночь на 7 сентября в полуфинал Открытого чемпионата США переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера (7:5, 7:6 (7:3), 6:2) и вышел в финал мейджора в Нью-Йорке.

В 2024 году Синнер дошел до финала на обоих турнирах серии Grand Slam, которые разыгрываются на харде – Australian Open и US Open, имея при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.

Янник стал самым молодым теннисистом (23 года и 21 день), который смог выйти в финалы обоих хардовых Grand Slam в одном сезоне с момента смены покрытия на Australian Open с травяного на хард, произошедшей в 1988 году.

Синнер опередил по данному показателю легендарного Роджера Федерера, который в 2004 году добился того же результата в возрасте 23 лет и 34 дней.

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US Open 2024 Янник Синнер
Юрій Остроумов Источник: Opta
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Saar
Головне, щоб травма руки не заважала йому виграти фінал!
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