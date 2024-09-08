Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение Арине Соболенко в финале US Open.

«Я бы хотела, чтобы она позволила мне взять хотя бы один сет. У нас был сложный матч в Цинциннати несколько недель назад [Соболенка выиграла 6-3, 7-5], и она – одна из лучших в мире. Она очень мощная и ничего не собирается вам отдавать, она может вырвать ракетку из ваших рук.

Я знаю, что мой уровень был на высоте. Думаю, в этом году я справилась с ситуацией немного лучше: у меня было тяжелое начало года, и я не ожидала, что буду так хорошо выступать на харде, и мне удалось изменить этот сценарий.

Мое движение и подача стали немного лучше. Так что я думаю, что есть определенные моменты, которые, возможно, немного более стабильны, чем раньше. Я уверена, что в других матчах я подавала лучше. Но я думаю, что если говорить о базовом уровне, то он не так сильно меняется в течение недель и поединков. То же самое я могу сказать и о своем движении. Мне кажется, что я играю в свой лучший теннис.

Думаю, что через час или два я точно обрету уверенность в себе, потому что я немного раздосадована. Даже не из-за того, что проиграла турнир. Скорее, я просто хотела выиграть матч. Теперь у меня в голове крутятся мысли о том, что я должна была сделать лучше, и тому подобное», – сказала Пегула.