Кучер дал конкретный прогноз на матч Чехия – Украина в Лиге наций

Бывший защитник сборной Украины, а также экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, чего стоит ожидать от поединка национальной команды со сборной Чехии в поединке Лиги наций, который состоится в Праге 10 сентября.

– Впереди у Украины игра против Чехии, которую вчера довольно неожиданно и легко сокрушила Грузия (1:4). Что-то подсказывает мне, что команда Ивана Гашека будет во вторник сверхмотивированной.

– Конечно. Перед собственными фанами чехи будут пытаться реабилитироваться за поражение от грузин, поэтому ожидаю очень сложную игру во вторник. Чехи очень физически сильны. Исповедуют так называемый вертикальный футбол. Классно действуют на стандартах. Чехия во вторник будет свирепым, злым зверем.

А то, что сейчас много фанов критикует Реброва, то это понятно: выигрывает команда, проигрывает тренер. Эту истину еще никто не отменял. Но я уверен, что Сергей проведет серьезный разговор с ребятами, проанализирует ошибки и сделает правильные выводы – и он, и его подопечные, – заявил Кучер.

Ранее Александр Кучер назвал динамовца, заслужившего дебютировать в сборной Украины.