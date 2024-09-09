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Лига наций
09 сентября 2024, 01:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:33
244
0

Кучер дал конкретный прогноз на матч Чехия – Украина в Лиге наций

Экс-защитник сборной – о новом вызове «сине-желтых»

09 сентября 2024, 01:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:33
244
0
Кучер дал конкретный прогноз на матч Чехия – Украина в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины, а также экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, чего стоит ожидать от поединка национальной команды со сборной Чехии в поединке Лиги наций, который состоится в Праге 10 сентября.

– Впереди у Украины игра против Чехии, которую вчера довольно неожиданно и легко сокрушила Грузия (1:4). Что-то подсказывает мне, что команда Ивана Гашека будет во вторник сверхмотивированной.

– Конечно. Перед собственными фанами чехи будут пытаться реабилитироваться за поражение от грузин, поэтому ожидаю очень сложную игру во вторник. Чехи очень физически сильны. Исповедуют так называемый вертикальный футбол. Классно действуют на стандартах. Чехия во вторник будет свирепым, злым зверем.

А то, что сейчас много фанов критикует Реброва, то это понятно: выигрывает команда, проигрывает тренер. Эту истину еще никто не отменял. Но я уверен, что Сергей проведет серьезный разговор с ребятами, проанализирует ошибки и сделает правильные выводы – и он, и его подопечные, – заявил Кучер.

Ранее Александр Кучер назвал динамовца, заслужившего дебютировать в сборной Украины.

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Чехия - Украина сборная Чехии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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