Кучер назвал динамовца, заслужившего дебютировать в сборной Украины
Легенда «Шахтера» отметил Владислава Кабаева
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал игрока киевского «Динамо», который заслужил дебютировать в сборной Украины:
«Это Владислав Кабаев. Я помню его флешинтервью после игры «Шахтер» – «Динамо», после которой «горняки» стали чемпионами Украины 2023/24. Владислав говорил, что в следующем сезоне «Динамо» будет другим, более сильным. Знаете, он это доказывает на футбольном поле.
Я слежу и смотрю много матчей киевлян и поражен тем, как выглядит Кабаев. Он слова на ветер не бросает, это видно. Могу сказать, пожалуй, со мной все согласятся, что он сейчас очень хорошо играет. Надо продолжать в том же духе. Я думаю, вызов Владислава в сборную Украины не заставит себя ждать. Сергей Ребров тоже смотрит матчи «Динамо» и, я думаю, он пригласит Кабаева в состав главной команды страны».
Ранее сообщалось, что Владислав Кабаев будет вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи.
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