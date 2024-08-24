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  4. Кучер назвал динамовца, заслужившего дебютировать в сборной Украины
Лига наций
24 августа 2024, 10:04 |
1709
2

Кучер назвал динамовца, заслужившего дебютировать в сборной Украины

Легенда «Шахтера» отметил Владислава Кабаева

24 августа 2024, 10:04 |
1709
2
Кучер назвал динамовца, заслужившего дебютировать в сборной Украины
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер назвал игрока киевского «Динамо», который заслужил дебютировать в сборной Украины:

«Это Владислав Кабаев. Я помню его флешинтервью после игры «Шахтер» – «Динамо», после которой «горняки» стали чемпионами Украины 2023/24. Владислав говорил, что в следующем сезоне «Динамо» будет другим, более сильным. Знаете, он это доказывает на футбольном поле.

Я слежу и смотрю много матчей киевлян и поражен тем, как выглядит Кабаев. Он слова на ветер не бросает, это видно. Могу сказать, пожалуй, со мной все согласятся, что он сейчас очень хорошо играет. Надо продолжать в том же духе. Я думаю, вызов Владислава в сборную Украины не заставит себя ждать. Сергей Ребров тоже смотрит матчи «Динамо» и, я думаю, он пригласит Кабаева в состав главной команды страны».

Ранее сообщалось, что Владислав Кабаев будет вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи.

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Александр Кучер Владислав Кабаев Динамо Киев сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
Кабаев сейчас лучший игрок Динамо.
никогда бы такого не подумал год назад
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+2
avk2307
Прогресс на лицо. Кабаев под руководством Шовковского как заново родился Даже очередная "легенда" шахтеров  не могла не заметить...
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+1
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