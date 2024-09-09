Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал двух украинских футболистов, проваливших этот поединок.

«Я бы им обоим поставил самую низкую оценку! Именно они были конструкторами нашей беззубой игры в атаке. Они – инженеры мысли Реброва, тренер на них надеется, но если мы продолжим так играть, то через год окажемся в дивизионе ниже. Атакующие игроки, которые не угрожают воротам – это даже не смешно. Судаков и Шапаренко тормозили игру и вообще не обостряли», – сказал Федорчук.