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  4. Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Лига наций
09 сентября 2024, 01:55 |
287
0

Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании

Олега Федорчука не впечатлил Шапаренко и Судаков

09 сентября 2024, 01:55 |
287
0
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
УАФ. Георгий Судаков и Николай Шапаренко

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал двух украинских футболистов, проваливших этот поединок.

«Я бы им обоим поставил самую низкую оценку! Именно они были конструкторами нашей беззубой игры в атаке. Они – инженеры мысли Реброва, тренер на них надеется, но если мы продолжим так играть, то через год окажемся в дивизионе ниже. Атакующие игроки, которые не угрожают воротам – это даже не смешно. Судаков и Шапаренко тормозили игру и вообще не обостряли», – сказал Федорчук.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Николай Шапаренко Украина - Албания Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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