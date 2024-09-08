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  4. Юлия Стародубцева – Алена Фалей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 сентября 2024, 13:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:01
67
0

Юлия Стародубцева – Алена Фалей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Монастире

08 сентября 2024, 13:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:01
67
0
Юлия Стародубцева – Алена Фалей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

8 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Монастире (Тунис)..

В финале отбора украинка сразится с Аленой Фалей (№189 WTA ). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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