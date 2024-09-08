Юлия Стародубцева – Алена Фалей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Монастире
8 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Монастире (Тунис)..
В финале отбора украинка сразится с Аленой Фалей (№189 WTA ). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нашу страну олицетворяют, к счастью, не футболисты сборной
Польский журналист коротко высказался о поражении команды Реброва в матче с Албанией