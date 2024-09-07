Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк рассказал о недопонимании справедливости в УАФ:

‒ Считаете ли вы такое решение справедливым, когда в прошлом сезоне «Минаю» позволяли играть без света?

‒ И «Ингульцу» позволяли, потому что война. Очень жаль, что Андрей Николаевич Шевченко обещал справедливость, а получается, что для них война закончилась. Для меня она продолжается, и я всё буду делать для победы.

‒ Что можете сказать о текущих делах «Ингульца»? Сезон начался неудачно, нет ни одной победы.

‒ Игра есть, уверен, что всё у нас впереди. Зарплату на днях все получили, всё стабильно и хорошо. По деньгам всё нормально, но взяток давать не буду, повторюсь. Что мне рассказывает Таран: «идите в высшие кабинеты и там просите», так я ничего просить не буду. Я очень принципиальный человек, и если иду на принцип, то с деньгами не считаюсь.