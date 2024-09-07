Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:43
2866
6

Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»

Президент «Ингульца» рассказал о недопонимании справедливости в УАФ

07 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:43
2866
6
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк рассказал о недопонимании справедливости в УАФ:

‒ Считаете ли вы такое решение справедливым, когда в прошлом сезоне «Минаю» позволяли играть без света?

‒ И «Ингульцу» позволяли, потому что война. Очень жаль, что Андрей Николаевич Шевченко обещал справедливость, а получается, что для них война закончилась. Для меня она продолжается, и я всё буду делать для победы.

‒ Что можете сказать о текущих делах «Ингульца»? Сезон начался неудачно, нет ни одной победы.

‒ Игра есть, уверен, что всё у нас впереди. Зарплату на днях все получили, всё стабильно и хорошо. По деньгам всё нормально, но взяток давать не буду, повторюсь. Что мне рассказывает Таран: «идите в высшие кабинеты и там просите», так я ничего просить не буду. Я очень принципиальный человек, и если иду на принцип, то с деньгами не считаюсь.

По теме:
В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00
Вторая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец Андрей Шевченко
Алексей Тиньков Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07 сентября 2024, 10:00 41
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Начать за здравие, чтобы затем вернуться в элиту

Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Лиги наций с Албанией
Футбол | 07 сентября 2024, 15:31 0
Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Лиги наций с Албанией
Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Лиги наций с Албанией

Михалик считает, что Украина победит

Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06.09.2024, 20:45
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06.09.2024, 22:22
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Футбол | 07.09.2024, 07:01
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vivas057
Ху из поровознюк
Ответить
0
DK1961
Справедливости на свете нет и никогда не будет. Поворознюк отлично об этом знает.
Ответить
-1
Maks23
Андрей бабок хочет..
Ответить
-1
Main
Андрюха, соплю ему в ухо
Ему некогда , он в Украине практические не находится 
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 17
Футбол
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 6
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем