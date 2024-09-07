Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк не смог удержаться от нецензурных выражений во время телефонной беседы с журналистом Игорем Лысенко.

– Есть вопрос насчет «Ингульца». Клуб как-то планирует исправлять кадровую ситуацию, так как сейчас вы не подписали никаких игроков?

– Ты что, дол***б, или что? Я тебе говорю, что команда снимается, а ты мне про трансферы рассказываешь, бл**ь. Ты что от меня хотел услышать, бл**ь?

– Я хотел узнать про «Ингулец».

– Ну и иди на*уй тогда, бл**ь.

Раннее Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего для клуба поставлена точка.