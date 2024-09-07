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  4. Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 07 сентября 2024, 14:59
4041
21

Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре

Владелец «Ингульца» послал в известном направлении журналиста

07 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 07 сентября 2024, 14:59
4041
21
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк не смог удержаться от нецензурных выражений во время телефонной беседы с журналистом Игорем Лысенко.

– Есть вопрос насчет «Ингульца». Клуб как-то планирует исправлять кадровую ситуацию, так как сейчас вы не подписали никаких игроков?

– Ты что, дол***б, или что? Я тебе говорю, что команда снимается, а ты мне про трансферы рассказываешь, бл**ь. Ты что от меня хотел услышать, бл**ь?

– Я хотел узнать про «Ингулец».

– Ну и иди на*уй тогда, бл**ь.

Раннее Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего для клуба поставлена точка.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец скандал журналисты ненормативная и нецензурная лексика
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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Комментарии 21
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AndiM
Весь в лідОра нації бл йопаний в рот нах пздець .
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+5
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Gargantua81
нет, ну в принципе прав. журналист на редкость тупой )
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+4
Vavan
Розпустив крила,Зеленський за плечима
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+4
Remark
Він забув додати в кінці «хрю».
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+4
Олександр Науменко
Людині відрізали ногу, а "журналіст" питає,  чи буде він бігти марафон.
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+2
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Buvellar
Переносить власну відповідальність на інших.Очевидно що йому вказали що потрібно виправити щоб стадіон було допущено.І напевно через брак коштів,вирішив перевести вину і під цим соусом знятись щоб і на трансфери не витрачатись.Та хіба це стадіон,це ж корито.
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+2
Xvalenok03
Тупой еще тупее.
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+1
Den Den
Мразота.
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+1
Maks23
Хряк редкостный..
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+1
Serginho77
Бидло колгоспне.
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0
Перець
Дядько звісно  перегинає, культури нуль
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0
Муґунот Уух
Хамло
Ответить
0
Main
👏👏👍
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0
Strontium
Молодец.    Какие нах трансферы, если команда снимается.  Хотел потроллить самого Поворзнюка) а стал гордоном.
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-1
New Zealander
Ингулец снимаеться значит Минай возвращаеться. Ну и хорошо
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-3
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