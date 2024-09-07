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  4. «Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 09:52 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:01
1893
6

«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка

Президент петровского клуба – о его перспективах

07 сентября 2024, 09:52 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:01
1893
6
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Facebook. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего клуба поставлена точка, которая, по его мнению, стала следствием позиции УПЛ и УАФ относительно нового клубного стадиона.

– Тогда ничего другого не остается, как ждать реакции со стороны УПЛ и УАФ.

– Ответы нам уже дали. Все письма у меня на руках. Нам не позволяют играть на своей домашней арене - и все. Их мне уже прислали. С Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ мы постоянно переписывались. Вчера от него получили окончательный ответ, что нам запрещено играть. А сегодня ответ такого же содержания пришел и из УПЛ. Вот и все, – заявил Поворознюк.

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Александр Поворознюк чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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Iigor6583
Поворознюк думає, що він дуже важний куріца. Хай поставить біля стадіну декілька бомбосховищ, які монтують на міських зупинках громадського транспорту. Ось і проблема вирішина.
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0
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Tower Bridge
Надо жаловаться в Лозанну!
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0
protasov_lyopu_dadaj
верю. вот теперь верю ©
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0
Gargantua81
это было ясно еще когда они поездом на выезд поехали.
у Папы нет денег.
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-1
Xvalenok03
Пару крапок добавить и можно сагу про ингулец продолжать. 
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-1
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