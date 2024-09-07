«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего клуба поставлена точка, которая, по его мнению, стала следствием позиции УПЛ и УАФ относительно нового клубного стадиона.

– Тогда ничего другого не остается, как ждать реакции со стороны УПЛ и УАФ.

– Ответы нам уже дали. Все письма у меня на руках. Нам не позволяют играть на своей домашней арене - и все. Их мне уже прислали. С Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ мы постоянно переписывались. Вчера от него получили окончательный ответ, что нам запрещено играть. А сегодня ответ такого же содержания пришел и из УПЛ. Вот и все, – заявил Поворознюк.