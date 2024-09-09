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  4. Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией
Лига наций
09 сентября 2024, 01:14 |
383
4

Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией

Известный в прошлом футболист выделил Шапаренко и Судакова

09 сентября 2024, 01:14 |
383
4
Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией
Виктор Леоненко

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал двух украинских футболистов, которые подешевеют после поражения от Албании.

«У нас куча полузащитников, а Судакова, Бражка и Шапаренко вообще не было видно. Я понимаю клубы. Они хотят дорого продать своих футболистов и поэтому их хвалят, но после матча с Албанией Судаков и Шапаренко точно подешевеют», – отметил Леоненко.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Георгий Судаков Николай Шапаренко
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Нехай щастить
Все,закрите трансферне вікно.До зими можуть як подешевшати так і подорожчати. Все в їх руках.
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+1
дыряво с пердя 🤣
Кабаева с дыр очки поднялась, цена на трассе выросла
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+1
LexХХХ
...Палкін там локті собі гризе, що свого часу не продав Судака в Наполі за 40млн долярів
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0
LexХХХ
Та куди Судаку ще дешевшають? І так по нулям
"Ранен, контужен - никому на х.р не нужен"
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0
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