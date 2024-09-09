Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал двух украинских футболистов, которые подешевеют после поражения от Албании.

«У нас куча полузащитников, а Судакова, Бражка и Шапаренко вообще не было видно. Я понимаю клубы. Они хотят дорого продать своих футболистов и поэтому их хвалят, но после матча с Албанией Судаков и Шапаренко точно подешевеют», – отметил Леоненко.