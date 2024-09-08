9 сентября на «Стяуа» пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Румынии встретится со сборной Литвы. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Румыния

Команда в последнее время чаще разочаровывала, чем радовала. И не зря она сейчас играет в дивизионе С Лиги Наций - прошлый розыгрыш турнира был провален, и трехцветные заняли последнее место в своей группе. Но потом был прекрасный прошлогодний отбор, когда румыны набрали за 10 матчей 22 очка, и на 5 опередили фаворита, Швейцарию, выиграв первое место в своей группе. Да, потом снова были невнятные контрольные поединки вплоть до 0:0 с Лихтенштейном. Зато в Германии начали с 3:0 против номинального фаворита, Украины. Это и стало залогом успеха: после поражения Бельгии стало понятно, что при ничьей в поединке против Словакии, обе пройдут в плей-офф - и случайно сыграли 1:1. Вот только потом голландцы разгромили соперника 0:3 уже в 1/8 финала. После этого сняли Йорденеску и позвали свою легенду, Мирчу Луческу. Опытный Мистер дебютировал заново (предыдущий старт был 38 лет назад!) с поездки в Косово - и разгромной, 3:0, победы там.

Литва

Сборная достаточно насыщенно проводила нынешний год, В марте она дважды обыграла с идентичным счетом 1:0 Гибралтар, сохранив право выступать в дивизионе С. В начале лета желто-зеленые были участниками традиционного Балтийского кубка, и, выиграв 2-0 у Латвии, в финале только по пенальти уступили Эстонии. Впрочем, это все были поединки против других аутсайдеров. А так литовцы в основном не особенно успешны - в прошлогоднем отборе получилось собрать 6 очков в 8 поединках, что принесло предпоследнее место в группе. Начиная выступления в Лиге Наций, подопечные Янкаускаса с Кипром не справились дома, пропустив на 34-й минуте и ничем не ответив.

Статистика личных встреч

Статистика любопытная: после пяти побед кряду трехцветных, они проиграли литовцам в 2008-м. И снова дальше все выигрывали румыны - вот уже четырежды подряд.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы от прибалтов, что явно слабее и играют в гостях. Ставим на победу принимающей стороны с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,85).