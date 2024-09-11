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Лига наций
11 сентября 2024, 17:57 | Обновлено 11 сентября 2024, 18:12
873
0

ЛУЧЕСКУ: «Мы не могли проявить технику, потому что газон был ужасным»

Главный тренер сборной Румынии прокомментировал победу над Литвой

11 сентября 2024, 17:57 | Обновлено 11 сентября 2024, 18:12
873
0
ЛУЧЕСКУ: «Мы не могли проявить технику, потому что газон был ужасным»
Sport Pictures. Мирча Луческу (справа)

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал победу над Литвой (3:1) в матче 2-го тура Лиги наций.

Экс-тренер Шахтера и Динамо отметил игру хавбеком Александру Митрицэ и Яниса Хаджи и их вклад в победу сборной. Также коуч заявил, что недоволен состоянием газона в Бухаресте.

Мирча Луческу: «Три чрезвычайно важных гола. Я ценю состояние игроков, которые атаковали в конце игры. У соперников были хорошие физические качества, они играли длинными передачами. Мы не могли проявить технику в игре, потому что газон был ужасным.

В сложных условиях и при сильном ветре нам, все же, удалось одержать победу. Мы постараемся во всем разобраться. Те, кто вышел со скамейки запасных, хорошо проявили себя. Мы выиграли матч с помощью Александру Митрицэ и Яниса Хаджи.

Теперь мы будем играть на выезде [в октябре с Кипром и Литвой]. Посмотрим, каком состоянии игроки приедут в сборную».

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Николай Степанов Источник: Digisport.ro
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