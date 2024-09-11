ЛУЧЕСКУ: «Мы не могли проявить технику, потому что газон был ужасным»
Главный тренер сборной Румынии прокомментировал победу над Литвой
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал победу над Литвой (3:1) в матче 2-го тура Лиги наций.
Экс-тренер Шахтера и Динамо отметил игру хавбеком Александру Митрицэ и Яниса Хаджи и их вклад в победу сборной. Также коуч заявил, что недоволен состоянием газона в Бухаресте.
Мирча Луческу: «Три чрезвычайно важных гола. Я ценю состояние игроков, которые атаковали в конце игры. У соперников были хорошие физические качества, они играли длинными передачами. Мы не могли проявить технику в игре, потому что газон был ужасным.
В сложных условиях и при сильном ветре нам, все же, удалось одержать победу. Мы постараемся во всем разобраться. Те, кто вышел со скамейки запасных, хорошо проявили себя. Мы выиграли матч с помощью Александру Митрицэ и Яниса Хаджи.
Теперь мы будем играть на выезде [в октябре с Кипром и Литвой]. Посмотрим, каком состоянии игроки приедут в сборную».
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