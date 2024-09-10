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Лига наций УЕФА. Лига C
Румыния
09.09.2024 21:45 – FT 3 : 1
Литва
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Лига наций
10 сентября 2024, 06:47 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:19
168
0

Румыния – Литва – 3:1. Сложная победа для Луческу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 06:47 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:19
168
0
Румыния – Литва – 3:1. Сложная победа для Луческу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Румынии под руководством Мирчи Лучески одержала сложную победу над командой Литвы (3:1).

Решающие голы были забиты хозяева поля на 87-й (с пенальти) и 90+2 минутах.

Лига наций C. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Румыния – Литва 3:1

Голы: Михейле, 4, Марин, 87 (пен), Митрицэ, 90+2 – Кучис, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александру Митрицэ (Румыния).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Литва).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
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Лига наций сборная Румынии по футболу сборная Литвы по футболу Мирча Луческу Разван Марин Валентин Михэилэ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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