Румыния – Литва – 3:1. Сложная победа для Луческу. Видео голов и обзор
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Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.
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Сборная Румынии под руководством Мирчи Лучески одержала сложную победу над командой Литвы (3:1).
Решающие голы были забиты хозяева поля на 87-й (с пенальти) и 90+2 минутах.
Лига наций C. 2-й тур, 9 сентября
21:45. Румыния – Литва – 3:1
Голы: Михейле, 4, Марин, 87 (пен), Митрицэ, 90+2 – Кучис, 34
Видео голов и обзор матча
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