Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций
Матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С в Лиге наций завершилась со счетом 3:1
9 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Румынии и Литвы.
Поединок прошел на местном стадионе в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу румунов.
До 87-й минуты счет был 1:1. Благодаря мячам Развана Марина на 87-й (с пенальти) и Александру Митрицэ на 90+2-й хозяева вырвали победу. Интересно, что при 1:1 гости забили гол на 78-й, однако взятие ворот отменили из-за фола в атаке.
За подопечных Мирча Луческу также отметился Валентин Михаэле (4), а у Литвы единственный гол оформил Армандас Кучис (34).
Румыния и Литва в одном квартете играют вместе с Косово и Кипром, который ранее провели очный поединок (4:0). После двух туров Луческу и Ко являются лидерами группы с 6 очками, Косово и Кипр делят вторую и третью строчку соответственно с 3 баллами, а Литва с 0 баллами располагается на последней, 4-й позиции.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 2. 2-й тур
Румыния – Литва – 3:1
Голы: Михаэле, 4, Марин, 87 (пен.), Митрицэ, 90+2 – Кучис, 34
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