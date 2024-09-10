Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций

9 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Румынии и Литвы.

Поединок прошел на местном стадионе в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу румунов.

До 87-й минуты счет был 1:1. Благодаря мячам Развана Марина на 87-й (с пенальти) и Александру Митрицэ на 90+2-й хозяева вырвали победу. Интересно, что при 1:1 гости забили гол на 78-й, однако взятие ворот отменили из-за фола в атаке.

За подопечных Мирча Луческу также отметился Валентин Михаэле (4), а у Литвы единственный гол оформил Армандас Кучис (34).

Румыния и Литва в одном квартете играют вместе с Косово и Кипром, который ранее провели очный поединок (4:0). После двух туров Луческу и Ко являются лидерами группы с 6 очками, Косово и Кипр делят вторую и третью строчку соответственно с 3 баллами, а Литва с 0 баллами располагается на последней, 4-й позиции.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 2. 2-й тур

Румыния – Литва – 3:1

Голы: Михаэле, 4, Марин, 87 (пен.), Митрицэ, 90+2 – Кучис, 34