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  4. Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций
Лига наций УЕФА. Лига C
Румыния
09.09.2024 21:45 – FT 3 : 1
Литва
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Лига наций
10 сентября 2024, 00:05 |
130
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Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций

Матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С в Лиге наций завершилась со счетом 3:1

10 сентября 2024, 00:05 |
130
0
Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций
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9 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Румынии и Литвы.

Поединок прошел на местном стадионе в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу румунов.

До 87-й минуты счет был 1:1. Благодаря мячам Развана Марина на 87-й (с пенальти) и Александру Митрицэ на 90+2-й хозяева вырвали победу. Интересно, что при 1:1 гости забили гол на 78-й, однако взятие ворот отменили из-за фола в атаке.

За подопечных Мирча Луческу также отметился Валентин Михаэле (4), а у Литвы единственный гол оформил Армандас Кучис (34).

Румыния и Литва в одном квартете играют вместе с Косово и Кипром, который ранее провели очный поединок (4:0). После двух туров Луческу и Ко являются лидерами группы с 6 очками, Косово и Кипр делят вторую и третью строчку соответственно с 3 баллами, а Литва с 0 баллами располагается на последней, 4-й позиции.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 2. 2-й тур

Румыния – Литва – 3:1

Голы: Михаэле, 4, Марин, 87 (пен.), Митрицэ, 90+2 – Кучис, 34

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Разван Марин сборная Румынии по футболу сборная Литвы по футболу Лига наций Мирча Луческу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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