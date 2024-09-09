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Кипр
09.09.2024 19:00 – FT 0 : 4
Косово
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09 сентября 2024, 20:56 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:08
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Дубль Мурики. Сборная Косова разгромила команду Кипра, отгрузив 4 гола

Матч 2-го тура Дивизиона С Лиги наций 2024/25 завершилась со счетом 4:0

09 сентября 2024, 20:56 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:08
71
0
Дубль Мурики. Сборная Косова разгромила команду Кипра, отгрузив 4 гола
Twitter. Ведат Мурики

9 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Кипра и Косова.

Поединок прошел на стадионе АЕК Арена в Ларнаке. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дублем в этом поединке отметился лидер команды Косова Ведат Мурики. На 9-й минуте он реализовал пенальти, а на 21-й удвоил преимущество.

Еще по одному мячу оформили Альбион Рахмани (48) и Люмбард Деллова (55).

Кипр и Косово в одном квартете играют вместе с Румынией и Литвой. В 1-м туре Кипр минимально переиграл Литву 1:0, а сборная Косова уступила 0:3 румынам.

Лига наций 2024/25. 9 сентября

Дивизион С. Группа 2, 2-й тур

Кипр – Косово – 0:4

Голы: Мурики, 9 (пен.), 21, Рахмани, 48, Деллова, 55

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сборная Косова по футболу сборная Кипра по футболу Лига наций Ведат Мурики
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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