Дубль Мурики. Сборная Косова разгромила команду Кипра, отгрузив 4 гола

9 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Кипра и Косова.

Поединок прошел на стадионе АЕК Арена в Ларнаке. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дублем в этом поединке отметился лидер команды Косова Ведат Мурики. На 9-й минуте он реализовал пенальти, а на 21-й удвоил преимущество.

Еще по одному мячу оформили Альбион Рахмани (48) и Люмбард Деллова (55).

Кипр и Косово в одном квартете играют вместе с Румынией и Литвой. В 1-м туре Кипр минимально переиграл Литву 1:0, а сборная Косова уступила 0:3 румынам.

Лига наций 2024/25. 9 сентября

Дивизион С. Группа 2, 2-й тур

Кипр – Косово – 0:4

Голы: Мурики, 9 (пен.), 21, Рахмани, 48, Деллова, 55