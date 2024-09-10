Лига наций10 сентября 2024, 06:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:03
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Кипр – Косово – 0:4. Разгром в Лиге наций. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 06:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:03
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Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.
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Сборная Кипра дома разгромно проиграла матч против команды Косова (0:4).
Лига наций C. 2-й тур, 9 сентября
19:00. Кипр – Косово – 0:4
Голы: Мурики, 9 (пен), 21, Ррахмани, 48, Деллова, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Люмбард Деллова (Косово).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Альбион Рахмани (Косово).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Мурики (Косово).
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