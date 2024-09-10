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Лига наций УЕФА. Лига C
Кипр
09.09.2024 19:00 – FT 0 : 4
Косово
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Лига наций
10 сентября 2024, 06:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:03
186
0

Кипр – Косово – 0:4. Разгром в Лиге наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 06:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:03
186
0
Кипр – Косово – 0:4. Разгром в Лиге наций. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Кипра дома разгромно проиграла матч против команды Косова (0:4).

Лига наций C. 2-й тур, 9 сентября

19:00. Кипр – Косово – 0:4

Голы: Мурики, 9 (пен), 21, Ррахмани, 48, Деллова, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Люмбард Деллова (Косово).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Альбион Рахмани (Косово).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Мурики (Косово).
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Лига наций сборная Кипра по футболу сборная Косова по футболу видео голов и обзор Ведат Мурики Амир Ррахмани
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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