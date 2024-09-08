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  4. ВЕРНИДУБ: «Немного не угадали с селекцией. Но взяли двух неплохих игроков»
Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:37
104
1

ВЕРНИДУБ: «Немного не угадали с селекцией. Но взяли двух неплохих игроков»

Главный тренер Кривбасса оценил селекционную работу клуба летом

08 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:37
104
1
ВЕРНИДУБ: «Немного не угадали с селекцией. Но взяли двух неплохих игроков»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб оценил селекционную работу клуба в летнее межсезонье:

«Немножко мы не угадали с селекцией. На мой взгляд, летом мы взяли двух неплохих футболистов. Это Александр Романчук, я очень на него надеюсь, что он будет дальше расти и с каждой игрой добавлять. А также Александр Драмбаев.

Футбол двигается вперед, с каждым годом он растет. Со временем каждый из футболистов должен быть не просто, например крайним защитником, а универсалом. У меня такое впечатление, что те футболисты, которые у меня сейчас, они все универсальны. Это жизнь, приходится так поступать.

Ничего страшного, это нормально. Это для меня очень неплохо в плане того, что когда приходится закрывать какую-то дыру, то я уже знаю примерно, кого я могу перевести с одной позиции на другую, кем-то закрыть».

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Александр Романчук (1999) Александр Драмбаев трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Вацко Live
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Толян
Звони Ренату, Гагарин не вытягивает.
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