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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 08:39 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:45
399
1

Кривбасс будет готовиться к Левому берегу без ключевых легионеров

До 6 сентября у команды Вернидуба выходные дни

05 сентября 2024, 08:39 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:45
399
1
Кривбасс будет готовиться к Левому берегу без ключевых легионеров
ФК Кривбасс Кривой Рог

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» 6 сентября начнут подготовку к поединку 6-го тура чемпионата УПЛ с «Левым берегом», который состоится 15 сентября.

По имеющимся данным травмированных среди подопечных Юрия Вернидуба нет. Отсутствуют только основные легионеры – Соса, Дибанго, Бизимана. Они вызваны в сборные своих стран.

Во время сентябрьской паузы в чемпионате Украины «Кривбасс» не планирует проводить спарринг.

В последнее время у криворожан было достаточно игровой практики в Премьер-лиге и в еврокубках - поэтому было решено дать возможность футболистам, как следует восстановиться.

Сейчас «Кривбасс» занимает 8-е место в УПЛ, набрав семь очков.

Ранее известный украинский тренер Владимир Шаран высказался относительно доигровки перенесенного матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и донецким «Шахтером».

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инсайд Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Tower Bridge
Хорошо что играть будут в селе Гнедин под Патриотами.
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