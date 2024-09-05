Кривбасс будет готовиться к Левому берегу без ключевых легионеров

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» 6 сентября начнут подготовку к поединку 6-го тура чемпионата УПЛ с «Левым берегом», который состоится 15 сентября.

По имеющимся данным травмированных среди подопечных Юрия Вернидуба нет. Отсутствуют только основные легионеры – Соса, Дибанго, Бизимана. Они вызваны в сборные своих стран.

Во время сентябрьской паузы в чемпионате Украины «Кривбасс» не планирует проводить спарринг.

В последнее время у криворожан было достаточно игровой практики в Премьер-лиге и в еврокубках - поэтому было решено дать возможность футболистам, как следует восстановиться.

Сейчас «Кривбасс» занимает 8-е место в УПЛ, набрав семь очков.

Ранее известный украинский тренер Владимир Шаран высказался относительно доигровки перенесенного матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и донецким «Шахтером».