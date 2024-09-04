«Нелогично». Шаран оценил идею доигрывания матча Кривбасс – Шахтер в 2025

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался относительно доигровки перенесенного матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и донецким «Шахтером»:

«По моему мнению, это неправильно – переносить матч аж на следующий календарный год. Хотя бы потому, что к весне в составах как одной, так и другой команды может не быть половины игроков. Кто-то покинет клубы, а на их места придут новички. Поэтому перенос на весну является нелогичным.

Я вообще-то надеялся, что «Кривбасс» и «Шахтер» доиграют на следующий день. Тем более, что сейчас у нас наступил перерыв в чемпионате, связанный с матчами национальной сборной в Лиге наций. Я считал, что «Шахтер» останется в Кривом Роге на ночь, а на второй день команды доиграют почти один тайм. У меня даже и мыслей не было, что перенесут на другой год».

Напомним, проведение матча «Кривбасс» – «Шахтер» было запланировано на 1 сентября 2024 года. Игра началась в 18:00 по киевскому времени, но на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» (гол забил Степаненко) поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги. Впоследствии было принято решение о доигровке матча в другую дату.