Первая лига. Металлист 1925 с Ван Леувеном снова не побеждает, но забивает

6-7 сентября состоялось семь поединков пятого тура Первой лиги Украины. Матч между «Хустом» и «Металлистом» не был сыгран в связи с тем, что закарпатский клуб снялся с соревнований, как сообщалось ранее, из-за финансовых сложностей.

В семи встречах, которые состоялись, было забито 18 мячей. Со средним показателем 2,57 гола на поединок можно сказать, что тур, в отличие от предыдущего, порадовал хорошей результативностью. В Группе А победы со счетом 2:0 оформили «Эпицентр» и тернопольская «Нива», которым удалось обыграть не самых простых оппонентов в лице «Буковины» и «Миная».

Интересный матч был сыгран в Хмельницком, где местное «Подолье» с опытным Сергеем Симининым в составе принимало «Прикарпатье». Команды расписали мировую 2:2 во встрече, в которой было реализовано аж три пенальти. Два одиннадцатиметровых реализовал капитан тернопольского коллектива Василий Цюцюра на 54-й и 58-й минутах. В составе хозяев дубль в свой актив записал Вадим Шаврин, один из мячей которого также был забит с пенальти.

В Группе А «Мариуполь» и «Металлург» сыграли вничью 1:1. На гол в исполнении экс-динамовца Ахмеда Алибекова запорожцы ответили точным ударом Ильи Зубкова.

Продолжила свою успешную серию «Полтава». Команда Владимира Сисенко на этот раз в родных стенах обыграла со счетом 1:0 «Викторию», благодаря голу Артема Переборы. К слову, полтавская команда третий тур кряду не пропускает и берет очки (две победы 3:0 и 1:0 и ничья 0:0).

«Кудровка» на своем поле разобралась с «Кремнем». Если для команды с Черниговской области это вторая виктория в сезоне, то коллектив из Кременчуга в этой кампании не знает вкуса побед.

«Металлист 1925» под руководством Патрика ван Леувена снова не выиграл, но зато расщедрился на первые голы с нидерландским специалистом на тренерском мостике. За команду с Вышгорода точными ударами отличились два Андрея – Новиков и Соловьев. За харьковский коллектив забивали бывшие футболисты УПЛ Максим Имереков и Владлен Юрченко. На табло были зафиксированы два лебедя, то есть счет 2:2. «Металлист 1925» на данный момент без побед в этом сезоне.

В турнирной таблице Группы А Первой лиги с 12 очками лидирует «Агробизнес». В Группе А первое место занимает Полтава, у которой 10 баллов.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 5 тур



Группа А

Хуст – Металлист – не состоялся

Эпицентр – Буковина – 2:0

Голы: Кравчук, 42, Крыстин, 82.

Минай – Нива (Тернополь) – 0:2

Голы: Козак, 17, Галадей, 32.

Подолье – Прикарпатье – 2:2

Голы: Шаврин, 52, 89 (с пенальти) – Цюцюра, 54, 58 (оба – с пенальти).

Группа Б

Мариуполь – Металлург (Запорожье) – 1:1

Голы: Зубков, 63 – Алибеков, 15.

Полтава – Виктория – 1:0

Гол: Перебора, 65.

Кудровка – Кремень – 2:1

Голы: Дихтярук, 29 (автогол), Сторчоус, 80 – Трофимюк, 18.

Металлист 1925 – Диназ – 2:2

Голы: Имереков, 3, Юрченко, 48 – Новиков, 38, Соловьев, 83.