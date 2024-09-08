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Турция
09.09.2024 21:45 - : -
Исландия
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Лига наций
08 сентября 2024, 22:41 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:46
44
0

Турция – Исландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 9 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2024, 22:41 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:46
44
0
Турция – Исландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября на «Гюрсель Аксель» (Измир) пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Турции встретится со сборной Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Турция

Команда была худшей из всех участников Евро-2020. Потом был пропущенный чемпионат мира, хотя там янычар в последнем раунде плей-офф остановила дома Португалия. Да и в отборе стабильности не хватало, и в итоге Кунтц подал в отставку. И решение сделать ставку на Монтеллу стало попаданием в десятку. Да, есть осечки типа поражения Португалии, уже на немецких полях. Но, главное, Винченцо и на Евро напрямую вывел, причем досрочно, и на самом турнире получилось напомнить о своих козырях, самоотдаче и кураже. В итоге, выиграв у Грузии и Чехии, сборная прошла в плей-офф, а уже там обыграла 2:1 Австрию. И только потом, в 1/4, с зеркальным счетом уступили Нидерландам. После паузы, уже в Лиге Наций с Уэльсом, все закончилось скучной нулевой ничьей.

Исландия

Сборная в прошлом цикле была близка к тому, чтобы напомнить свои успехи 2016-го (особенно!) и 2018-го годов, когда последовательно получилось дебютировать на обоих главных футбольных турнирах. Больше представители отдаленного острова с небольшим населением никуда не пробивались. Да и в прошлогоднем отборе подопечные Оге Харейде взяли всего десять очков, по одному в среднем за матч квалификации. Но зато в марте получилось обыграть первого соперника по стыковым поединкам, Израиль. Более того, лидер, Гудмундссон, классным ударом открывал счет и с Украиной, но ей безвольно проиграли решающий матч 1:2. Сейчас, стартуя в новом формате, уже не могли позвать завязавшего Финнбогассона, и решили оставить вне заявки и Гудмундссона, хотя вроде бы свои проблемы с законом плеймейкер порешал. С Черногорией обошлись без него: забили по голу в каждом тайме и выиграли.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках было три победы ледяных и ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в турок. В этой паре важен фактор поля - ставим на то, что янычары дома победят (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Турция
9 сентября 2024 -
21:45
Исландия
Победа Турции 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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