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  4. Турция – Исландия – 3:1. Хет-трик Актюркоглу. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига B
Турция
09.09.2024 21:45 – FT 3 : 1
Исландия
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Лига наций
10 сентября 2024, 03:40 | Обновлено 10 сентября 2024, 04:22
25
0

Турция – Исландия – 3:1. Хет-трик Актюркоглу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 03:40 | Обновлено 10 сентября 2024, 04:22
25
0
Турция – Исландия – 3:1. Хет-трик Актюркоглу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Керем Актюркоглу

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Керем Актюркоглу забил три гола за Турцию в ворота Исландии (3:1).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Турция – Исландия – 3:1

Голы: Актюркоглу, 2, 52, 88 – Палссон, 37

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Паульссон (Исландия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
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Лига наций сборная Турции по футболу сборная Исландии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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