Турция – Исландия – 3:1. Хет-трик Актюркоглу. Видео голов и обзор матча

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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Керем Актюркоглу забил три гола за Турцию в ворота Исландии (3:1).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Турция – Исландия – 3:1

Голы: Актюркоглу, 2, 52, 88 – Палссон, 37

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