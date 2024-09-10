Лига наций10 сентября 2024, 03:40 | Обновлено 10 сентября 2024, 04:22
25
0
Турция – Исландия – 3:1. Хет-трик Актюркоглу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 03:40 | Обновлено 10 сентября 2024, 04:22
25
0
Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Керем Актюркоглу забил три гола за Турцию в ворота Исландии (3:1).
Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября
21:45. Турция – Исландия – 3:1
Голы: Актюркоглу, 2, 52, 88 – Палссон, 37
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Паульссон (Исландия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2024, 05:19 0
Криштиану является обладателем уникального бомбардирского результата
Теннис | 09 сентября 2024, 21:25 8
Леся в двух сетах уступила Еве Лис в 1/16 финала соревнований в Тунисе
Футбол | 09.09.2024, 08:41
Футбол | 10.09.2024, 01:28
Футбол | 09.09.2024, 07:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.09.2024, 12:40
08.09.2024, 23:00 29
08.09.2024, 16:57 15
08.09.2024, 23:43 4
08.09.2024, 09:40 198
08.09.2024, 07:01 7
08.09.2024, 00:50 60
09.09.2024, 06:21 6