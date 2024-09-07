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Испания
07 сентября 2024, 13:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 14:32
2036
0

Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о великом игроке

07 сентября 2024, 13:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 14:32
2036
0
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о Криштиану Роналду:

«Криштиану был и остается большим профессионалом. Он, безусловно, один из лучших игроков всех времен. Настоящая легенда футбола, образец профессионализма и пример для подражания.

Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки. Это лучший игрок, которого мне приходилось тренировать».

Анчелотти работал с португальской звездой во время своего первого периода в «Реале» с 2013 по 2015 год.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Криштиану Роналду
Алексей Тиньков Источник: Marca
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