Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о великом игроке
Нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о Криштиану Роналду:
«Криштиану был и остается большим профессионалом. Он, безусловно, один из лучших игроков всех времен. Настоящая легенда футбола, образец профессионализма и пример для подражания.
Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки. Это лучший игрок, которого мне приходилось тренировать».
Анчелотти работал с португальской звездой во время своего первого периода в «Реале» с 2013 по 2015 год.
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