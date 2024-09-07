Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о Криштиану Роналду:

«Криштиану был и остается большим профессионалом. Он, безусловно, один из лучших игроков всех времен. Настоящая легенда футбола, образец профессионализма и пример для подражания.

Он был фантастическим партнером по команде, которого высоко ценили остальные игроки. Это лучший игрок, которого мне приходилось тренировать».

Анчелотти работал с португальской звездой во время своего первого периода в «Реале» с 2013 по 2015 год.