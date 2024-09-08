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Вторая лига
Куликов
08.09.2024 12:00 – FT 3 : 0
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
08 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:18
108
0

Вторая лига. Резервисты Полесья не сумели обыграть Скалу

8 сентября прошли поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины

08 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:18
108
0
Вторая лига. Резервисты Полесья не сумели обыграть Скалу
ФК Полесье

8 сентября прошли поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Резервисты Полесья не сумели обыграть Скалу (0:0).

Пробой укрепил лидерство в первой группе, разгромив Реал Фарму из Одессы (3:0).

Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября

12:00. Куликов-Белка – Реал Фарма Одеса – 3:0

Голы: Гладкий, 33, Белый, 45+1, Копыл, 65

13:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925-2 Харьков – 3:2

Голы: Страшкевич, 15 (пен), Мисержи, 47, Тяпкин, 56 – Карпизин, 5, 50

14:00. Ворскла-2 Полтава – Александрия-2 – 2:1

Голы: Ндукве, 21, Островский, 67 – Жадан, 26

15:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый – 0:0

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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