Вторая лига. Резервисты Полесья не сумели обыграть Скалу
8 сентября прошли поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины
8 сентября прошли поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Резервисты Полесья не сумели обыграть Скалу (0:0).
Пробой укрепил лидерство в первой группе, разгромив Реал Фарму из Одессы (3:0).
Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября
12:00. Куликов-Белка – Реал Фарма Одеса – 3:0
Голы: Гладкий, 33, Белый, 45+1, Копыл, 65
13:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925-2 Харьков – 3:2
Голы: Страшкевич, 15 (пен), Мисержи, 47, Тяпкин, 56 – Карпизин, 5, 50
14:00. Ворскла-2 Полтава – Александрия-2 – 2:1
Голы: Ндукве, 21, Островский, 67 – Жадан, 26
15:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый – 0:0
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