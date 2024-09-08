08.09.2024 12:00 – FT 3 : 0
Украина. Вторая лига08 сентября 2024, 14:00 |
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Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Второй лиги
08 сентября 2024, 14:00 |
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8 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября
- 12:00. Куликов-Белка – Реал Фарма Одеса
- 13:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925-2 Харьков
- 14:00. Ворскла-2 Полтава – Александрия-2
- 15:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый
Турнирные таблицы
12:00. Куликов – Реал Фарма Одесса
13:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925-2 Харьков
14:00. Ворскла-2 Полтава – Александрия-2
15:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый
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