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Вторая лига
Куликов
08.09.2024 12:00 – FT 3 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 сентября 2024, 14:00 |
85
0

Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Второй лиги

08 сентября 2024, 14:00 |
85
0
Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Фарма

8 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

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Вторая лига. 5-й тур, 8 сентября

  • 12:00. Куликов-Белка – Реал Фарма Одеса
  • 13:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925-2 Харьков
  • 14:00. Ворскла-2 Полтава – Александрия-2
  • 15:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый

Турнирные таблицы

12:00. Куликов – Реал Фарма Одесса

13:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925-2 Харьков

14:00. Ворскла-2 Полтава – Александрия-2

15:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Куликов-Белка Реал Фарма Одесса Горняк-Спорт Александрия-2 Металлист 1925-2 Харьков Ворскла-2 Полтава Скала 1911 Стрый Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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