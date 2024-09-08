ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи украинский комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе высказался об игре Георгия Судакова и Николая Шапаренко в этом поединке:

«У нас только в центре поля, если Сергея Палкина и Игоря Суркиса послушать, 450 миллионов евро играло. Другое дело – как они играли.

Знаете, когда впервые Ребров начал ставить одновременно в сборной на поле Шапаренко и Судакова, мне казалось, что они могут гармонично взаимодействовать, я был очень вдохновлен. Но с течением времени мне это сочетание Судакова и Шапаренко в центре поля очень напоминает историю в сборной Англии, когда там в свое время рядом пытались втиснуть двух абсолютно блестящих и супертоповых футболистов, футболистов мирового уровня – Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

Каждый из них в отдельности – фантастический в своем клубе. Лампс – в «Челси», Стиви Джи – в «Ливерпуле», но в сборной, когда вместе на футбольном поле, каждый удивительным образом терял свой клубный блеск и самое главное – свою клубную эффективность. Вот такая у меня аналогия возникает, когда я смотрю на взаимодействие Шапаренко и Судакова, в частности, в матче против Албании. Каждый – не в своей тарелке», – сказал Вацко.