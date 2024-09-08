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  4. ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»
Лига наций
08 сентября 2024, 20:11 |
952
2

ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»

Комментатор высказался об игре Судакова и Шапаренко за сборную Украины в матче с Албанией

08 сентября 2024, 20:11 |
952
2
ВАЦКО: «Если послушать Палкина и Суркиса, то у нас в центре 450 млн играло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков и Николай Шапаренко

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи украинский комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе высказался об игре Георгия Судакова и Николая Шапаренко в этом поединке:

«У нас только в центре поля, если Сергея Палкина и Игоря Суркиса послушать, 450 миллионов евро играло. Другое дело – как они играли.

Знаете, когда впервые Ребров начал ставить одновременно в сборной на поле Шапаренко и Судакова, мне казалось, что они могут гармонично взаимодействовать, я был очень вдохновлен. Но с течением времени мне это сочетание Судакова и Шапаренко в центре поля очень напоминает историю в сборной Англии, когда там в свое время рядом пытались втиснуть двух абсолютно блестящих и супертоповых футболистов, футболистов мирового уровня – Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

Каждый из них в отдельности – фантастический в своем клубе. Лампс – в «Челси», Стиви Джи – в «Ливерпуле», но в сборной, когда вместе на футбольном поле, каждый удивительным образом терял свой клубный блеск и самое главное – свою клубную эффективность. Вот такая у меня аналогия возникает, когда я смотрю на взаимодействие Шапаренко и Судакова, в частности, в матче против Албании. Каждый – не в своей тарелке», – сказал Вацко.

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Виктор Вацко Георгий Судаков Николай Шапаренко Игорь Суркис Сергей Палкин сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций
Даниил Агарков Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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sashav2007
То може все таки тренер, не дав настанову вірну?!
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Mamay
Ті всі журналюги в одній тарілці з тим всім шоблом яке керує футболом, будуть зараз як після євро всіх собак вішати на футболістів
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