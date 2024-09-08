8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона D Лиги наций 2024/25 между сборными Гибралтара и Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 2:2.

До 90+2-й минуты счет был 1:1. Тогда гости забили, но рефери отменил взятие ворот. На 90+7-й Гибралтар вышел вперед, но на 90+14-й Лихтенштейн вырвал ничью! В итоге сейчас лидером группы является сборная Сан-Марино, которая в 1-м туре одолела лихтенштейнцев 1:0.

Кроме того, за матч рефери показал 14 желтых карточек, а также удалил одного игрока со скамейки запасных. А на 82-й Лиэм Уокер из Гибралтара не сумел реализовать пенальти.

Лига наций 2024/25. 2-й тур, 8 сентября

Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Голы: Уокер, 8, Сканлон, 90+7 – Саглам, 53, Хаслер, 90+14

Видеообзор матча: