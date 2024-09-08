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Лига наций УЕФА. Лига D
Гибралтар
08.09.2024 19:00 – FT 2 : 2
Лихтенштейн
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Лига наций
08 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:31
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0

Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2. Матч-триллер стран-карликов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы 1 Дивизиона D Лиги наций 2024/25

08 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:31
278
0
Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2. Матч-триллер стран-карликов. Видео голов

8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона D Лиги наций 2024/25 между сборными Гибралтара и Лихтенштейна. Игра завершилась со счетом 2:2.

До 90+2-й минуты счет был 1:1. Тогда гости забили, но рефери отменил взятие ворот. На 90+7-й Гибралтар вышел вперед, но на 90+14-й Лихтенштейн вырвал ничью! В итоге сейчас лидером группы является сборная Сан-Марино, которая в 1-м туре одолела лихтенштейнцев 1:0.

Кроме того, за матч рефери показал 14 желтых карточек, а также удалил одного игрока со скамейки запасных. А на 82-й Лиэм Уокер из Гибралтара не сумел реализовать пенальти.

Лига наций 2024/25. 2-й тур, 8 сентября

Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Голы: Уокер, 8, Сканлон, 90+7 – Саглам, 53, Хаслер, 90+14

Видеообзор матча:

События матча

90’ +14
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Хаслер (Лихтенштейн).
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил James Scanlon (Гибралтар).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ферхат Саглам (Лихтенштейн).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Уолкер (Гибралтар).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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