ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Брэдли Баркола отличился в матче 1-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25
6 сентября проходит матч 1-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Италии.
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Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пранс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 14-й секунде счет открыл Брэдли Баркола после провала обороны итальянцев.
❗️ ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Тем не менее, «Скуадра Адзурра» сумела сравнять на 30-й минуте благодаря забитому мячу Федерико Димарко.
ГОЛ! 1:0 Баркола, 14 сек.
ГОЛ! 1:1 Димарко, 30 мин.
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