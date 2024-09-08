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US Open
08 сентября 2024, 20:25 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:40
1044
0

Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024

Известный рэпер верит в успех Тейлора Фритца в решающем матче против Янника Синнера

08 сентября 2024, 20:25 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:40
1044
0
Если еще кто-то сомневался. Дрейк поставил $210 тысяч на финал US Open 2024
Twitter

8 сентября на Открытом чемпионате США 2024 по теннису состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Трофей US Open между собой разыграют лидер рейтинга АТР Янник Синнер и американец Тейлор Фритц (ATP 12). Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Известный канадский рэпер Дрейк поставил на этот поединок 210 тысяч долларов. Музыкант верит в победу Фритца, коэффициент на которого составляет 3.85. В случае успеха Тейлора, Дрейк заработает 598,5 тысяч долларов чистыми.

Ставки рэпера славятся своей неточностью. В социальных сетях его называют «меточником» – беттером, который ставя на одну из команд / игрока, обрекает ее на поражение.

Это признал и сам Дрейк, опубликовал скриншот ставки на Фритца в своих социальных сетях:

«Продолжаю свой рекорд как самый смелый спортсмен в истории с наибольшим количеством поражений 😂», – подписал сториз Дрейк.

Естественно, фаворитом финала US Open является Янник Синнер. На трофей итальянца можно поставить с коэффициентом 1.25.

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Янник Синнер Тейлор Фритц Дрейк ставки азарт US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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