Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Товарищеские матчи
Полесье
07.09.2024 13:00 – FT 1 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:07
1639
0

Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут

Заря выиграла со счетом 2:1

07 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:07
1639
0
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
ФК Заря

Команды УПЛ Заря и Полесье, заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольную встречу в Житомире. Футболисты отыграли четыре тайма по 30 минут.

Заря выиграла со счетом 2:1.

В составе луганской команды отметим выход на поле новичка Владислава Супряги, который был арендован у киевского Динамо.

Контрольный матч

Полесье – Заря 1:2
Голы: 112 – Будковский 19, Бенито 77

Полесье: (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе, Корж, Бабенко, Леднев, Йока, Гуцуляк, Луифер

Заря (стартовый состав): Турбаевский, Джордан, Нваэзе (Эскинья, 56), Вантух, Тронтель, Башич, Хахлев, Мичин, Кирюханцев, Антюх, Будковский

Состав на вторую часть матча: Сапутин (Мацапура, 90), Эскинья, Гусев, Жуниньо, Василец, Волошин, Кораблин, Слесар, Бенито, Супряга, Ндур

По теме:
В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?
Заря Луганск Полесье Житомир Полесье - Заря Владислав Супряга контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07 сентября 2024, 10:00 41
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Начать за здравие, чтобы затем вернуться в элиту

«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Футбол | 07 сентября 2024, 09:52 17
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка

Президент петровского клуба – о его перспективах

Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07.09.2024, 08:57
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07.09.2024, 15:42
Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
Футбол | 06.09.2024, 18:32
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
05.09.2024, 21:01 2
Другие виды
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем