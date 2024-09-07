Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Заря выиграла со счетом 2:1
Команды УПЛ Заря и Полесье, заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольную встречу в Житомире. Футболисты отыграли четыре тайма по 30 минут.
Заря выиграла со счетом 2:1.
В составе луганской команды отметим выход на поле новичка Владислава Супряги, который был арендован у киевского Динамо.
Контрольный матч
Полесье – Заря 1:2
Голы: 112 – Будковский 19, Бенито 77
Полесье: (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе, Корж, Бабенко, Леднев, Йока, Гуцуляк, Луифер
Заря (стартовый состав): Турбаевский, Джордан, Нваэзе (Эскинья, 56), Вантух, Тронтель, Башич, Хахлев, Мичин, Кирюханцев, Антюх, Будковский
Состав на вторую часть матча: Сапутин (Мацапура, 90), Эскинья, Гусев, Жуниньо, Василец, Волошин, Кораблин, Слесар, Бенито, Супряга, Ндур
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