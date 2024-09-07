Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут

Команды УПЛ Заря и Полесье, заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольную встречу в Житомире. Футболисты отыграли четыре тайма по 30 минут.

Заря выиграла со счетом 2:1.

В составе луганской команды отметим выход на поле новичка Владислава Супряги, который был арендован у киевского Динамо.

Контрольный матч

Полесье – Заря 1:2

Голы: 112 – Будковский 19, Бенито 77

Полесье: (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе, Корж, Бабенко, Леднев, Йока, Гуцуляк, Луифер

Заря (стартовый состав): Турбаевский, Джордан, Нваэзе (Эскинья, 56), Вантух, Тронтель, Башич, Хахлев, Мичин, Кирюханцев, Антюх, Будковский

Состав на вторую часть матча: Сапутин (Мацапура, 90), Эскинья, Гусев, Жуниньо, Василец, Волошин, Кораблин, Слесар, Бенито, Супряга, Ндур