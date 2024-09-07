В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин ответил на претензию многих журналистов, которые отметили, что команда почти все домашние матчи начинает в 18:00.

Матч с «Шахтером» в УПЛ не был доигран из-за длительной воздушной тревоги и позднего времени.

– Этому есть несколько объяснений. Мы не в первый раз играем в 18:00. Пять из шести матчей второго круга прошлого сезона, а также два этого сезона мы тоже начинали в 18:00. И за все это время подобных случаев, как в игре с «Шахтером», когда матч был прерван из-за воздушной тревоги, был только раз – против «Полесья». Все остальные – это одна тревога на 15 минут.

Поэтому, проанализировав количество тревог в нашем регионе, было принято решение играть именно в 18.00. Это если говорить вообще, а если конкретно об игре с «Шахтером», то хочу отметить следующее: «Кривбасс» доиграл матч Лиги конференций в Севилье уже в пятницу. После этого мы весь день находились в пути.

И только ближе к полуночи в субботу вернулись в Кривой Рог. Перед воскресным матчем у нас была только одна суббота, и эти считанные часы для ребят были очень важны для восстановления. И, во-вторых, в какое время должен был начаться центральный матч тура? Конечно, в 18.00. Что еще добавить: вы знаете, благодаря кому этот матч не был доигран. Конечно, из-за нашего неадекватного соседа. Но мы верим, мы победим. Слава Украине!