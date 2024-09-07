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Испания
07 сентября 2024, 15:53 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:40
661
0

Хави задели слова игроков Барсы про нынешнее положение команды

Раннее Педри заявил, что сейчас команда находится не под давлением

07 сентября 2024, 15:53 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:40
661
0
Хави задели слова игроков Барсы про нынешнее положение команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Экс-главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса задели слова Педри о нынешнем положении команды.

Как сообщает инсайдер Район Сламури, окружение экс-тренера каталонского клуба осталось недовольным словами полузащитника «Барселоны» о том, что «Барса» теперь работает гораздо больше физически под руководством Ханси Флика, чем под руководством Хави.

Раннее «Барселона» представила выездную форму на новый сезон.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига Педри
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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