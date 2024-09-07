Хави задели слова игроков Барсы про нынешнее положение команды

Экс-главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса задели слова Педри о нынешнем положении команды.

Как сообщает инсайдер Район Сламури, окружение экс-тренера каталонского клуба осталось недовольным словами полузащитника «Барселоны» о том, что «Барса» теперь работает гораздо больше физически под руководством Ханси Флика, чем под руководством Хави.

Раннее «Барселона» представила выездную форму на новый сезон.