Хави задели слова игроков Барсы про нынешнее положение команды
Раннее Педри заявил, что сейчас команда находится не под давлением
Экс-главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса задели слова Педри о нынешнем положении команды.
Как сообщает инсайдер Район Сламури, окружение экс-тренера каталонского клуба осталось недовольным словами полузащитника «Барселоны» о том, что «Барса» теперь работает гораздо больше физически под руководством Ханси Флика, чем под руководством Хави.
Раннее «Барселона» представила выездную форму на новый сезон.
Xavi's entourage are very disappointed with Pedri's words claiming that Barça now work much more physically under Hansi Flick than they did under Xavi.— Johnson Kingsley (@KezysmithDigita) September 7, 2024
— @rsalmurri pic.twitter.com/dena1Btal5
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