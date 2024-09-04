ФОТО. Барселона представила выездную форму на новый сезон
Дизайн комплекта выполнен в черной цветовой гамме
«Барселона» представила гостевой комплект формы на сезон 2024/25, несмотря на то, что чемпионат Испании уже в разгаре и сыграно 4 тура.
Презентация новой формы прошла под девизом «Нам нужен мяч». Дизайн гостевого комплекта выполнен в элегантном черном цвете с характерными для клуба синими и гранатовыми вставками по бокам.
Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. После четырёх матчей команда набрала 12 очков.
ФОТО. Барселона представила выездную форму на новый сезон
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