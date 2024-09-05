Педри про Флика: «При нем все спокойнее, чем при Хави»

Полузащитник «Барселоны» Педри сравнил Ханси Флика с предыдущим тренером испанского клуба:

«Ханси Флик очень близок к нам. Хотя он выглядит, как робот, и очень серьезен, у него есть сердце, и он знает, как вести команду. Он способен обнять каждого, кто нуждается в этом, и с ним можно поговорить.

Атмосфера под руководством Флика резко контрастирует с тем, что было раньше. При Хави нас окружала только критика, всё казалось плохим, а сейчас всё спокойнее. Он не получает столько критики в СМИ, а также имеет чувство серьезности, хотя он также немного шутит и близок к игрокам», – объяснил полузащитник.

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. После четырёх матчей команда набрала 12 очков.