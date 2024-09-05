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  4. Педри про Флика: «При нем все спокойнее, чем при Хави»
Испания
05 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:54
354
0

Педри про Флика: «При нем все спокойнее, чем при Хави»

Полузащитник «Барселоны» сравнил Ханси Флика с предыдущим тренером испанского клуба

05 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:54
354
0
Педри про Флика: «При нем все спокойнее, чем при Хави»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри сравнил Ханси Флика с предыдущим тренером испанского клуба:

«Ханси Флик очень близок к нам. Хотя он выглядит, как робот, и очень серьезен, у него есть сердце, и он знает, как вести команду. Он способен обнять каждого, кто нуждается в этом, и с ним можно поговорить.

Атмосфера под руководством Флика резко контрастирует с тем, что было раньше. При Хави нас окружала только критика, всё казалось плохим, а сейчас всё спокойнее. Он не получает столько критики в СМИ, а также имеет чувство серьезности, хотя он также немного шутит и близок к игрокам», – объяснил полузащитник.

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. После четырёх матчей команда набрала 12 очков.

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Педри Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хави Ханс-Дитер Флик
Алексей Тиньков Источник: Barca Universal
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