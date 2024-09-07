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Испания
07 сентября 2024, 09:15 | Обновлено 07 сентября 2024, 09:19
1132
0

Жена Мораты рассказала о разводе с капитаном Испании

Алиса Кампелло поделилась мыслями о будущем

07 сентября 2024, 09:15 | Обновлено 07 сентября 2024, 09:19
1132
0
Жена Мораты рассказала о разводе с капитаном Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората и Алиса Кампелло

Алиса Кампелло, жена испанского футболиста «Милана» Альваро Мораты после расставания с капитаном сборной Испании рассказала о планах на будущее и поделилась мыслями о разводе.

«В настоящий момент я и мои дети живем в Мадриде. Это неправда, что мы переехали в Италию, хотя я, вероятно, скоро это сделаю, в Милан, недалеко от Альваро. Однако я еще даже не искала квартиру в Милане. Я просто хочу, чтобы мои дети видели своего отца.

Каким будет соглашение о разводе? Ничего пока не обсуждается, мы ещё ни о чём не договорились, мы не торопимся, и у меня на данный момент другие приоритеты. Например, где я буду жить со своими детьми. Но что точно ясно, так это то, что это не будет спорный развод. У нас одни и те же адвокаты и прекрасные отношения. Я ради Альваро Мораты всё равно убила бы сегодня», – призналась Кампелло.

Ранее сообщалось, будто Кампелло отказалась переезжать с детьми из Испании в Италию после перехода Альваро в «Милан» и якобы это стало причиной расставания пары.

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Альваро Мората сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
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