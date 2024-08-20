Стало известно на сколько вылетел звездный новичок «Милана» Альваро Мората.

Испанец получил травму в дебютном матче за итальянский клуб. Согласно информации Relevo, форвард повредил четырехглавую мышцу бедра в игре с «Торино» (2:2) в Серии А. Он не сможет принять участие в матчах против «Пармы» и «Лацио», а также пропустит сентябрьские игры сборной Испании против Сербии и Швейцарии.

Предполагается, что Морате потребуется 2-3 недели на восстановление. По данным Sky Sport Italia, срок реабилитации составит не менее 3 недель, при этом к началу встречи с «Торино» Альваро уже имел проблемы с травмой и во время дебютной встречи лишь усугубил повреждение.