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Италия
20 августа 2024, 23:12 | Обновлено 20 августа 2024, 23:24
821
1

Стало известно, на сколько вылетел звездный новичок Милана

Альваро Мората получил травму в дебютном матче за итальянский клуб

20 августа 2024, 23:12 | Обновлено 20 августа 2024, 23:24
821
1
Стало известно, на сколько вылетел звездный новичок Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Стало известно на сколько вылетел звездный новичок «Милана» Альваро Мората.

Испанец получил травму в дебютном матче за итальянский клуб. Согласно информации Relevo, форвард повредил четырехглавую мышцу бедра в игре с «Торино» (2:2) в Серии А. Он не сможет принять участие в матчах против «Пармы» и «Лацио», а также пропустит сентябрьские игры сборной Испании против Сербии и Швейцарии.

Предполагается, что Морате потребуется 2-3 недели на восстановление. По данным Sky Sport Italia, срок реабилитации составит не менее 3 недель, при этом к началу встречи с «Торино» Альваро уже имел проблемы с травмой и во время дебютной встречи лишь усугубил повреждение.

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Альваро Мората травма Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Relevo
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Диванний Експерт
Стало відомо…. Вже два роки 50% статей починається з цього жовтогазетного, дешевого « стало відомо»..рівень журналістики нижче плінтуса
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