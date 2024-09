Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией. Соперником по группе сине-желтых также является сборная Грузии.

Аналитики портала Football Meets Data спрогнозировали место сборной Украины в группе. Наиболее вероятно, что украинская команда займет первое место в группе, на это аналитики Football Meets Data дают 43%. На второе место – 27%, третье – 19% и на четвертое – 11%.

Ранее стало известно, что лидер сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие два матча национальной команды.

UNL League B probabilities (as of 3 Sep).



1⃣st = promotion to League A

2⃣nd = promotion play-off

3⃣rd = relegation play-off

4⃣th = relegation to League C pic.twitter.com/qun7B9zBAv