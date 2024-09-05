Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Аналитики Football Meets Data считают сине-желтых фаворитом группы
Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией. Соперником по группе сине-желтых также является сборная Грузии.
Аналитики портала Football Meets Data спрогнозировали место сборной Украины в группе. Наиболее вероятно, что украинская команда займет первое место в группе, на это аналитики Football Meets Data дают 43%. На второе место – 27%, третье – 19% и на четвертое – 11%.
Ранее стало известно, что лидер сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие два матча национальной команды.
📊📈📉— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 3, 2024
UNL League B probabilities (as of 3 Sep).
1⃣st = promotion to League A
2⃣nd = promotion play-off
3⃣rd = relegation play-off
4⃣th = relegation to League C pic.twitter.com/qun7B9zBAv
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