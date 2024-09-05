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Лига наций
05 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:25
2943
4

Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций

Аналитики Football Meets Data считают сине-желтых фаворитом группы

05 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:25
2943
4
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией. Соперником по группе сине-желтых также является сборная Грузии.

Аналитики портала Football Meets Data спрогнозировали место сборной Украины в группе. Наиболее вероятно, что украинская команда займет первое место в группе, на это аналитики Football Meets Data дают 43%. На второе место – 27%, третье – 19% и на четвертое – 11%.

Ранее стало известно, что лидер сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие два матча национальной команды.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Суперкомп'ютер не врахував фактор супертренера Реброва. 
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+2
C.Пеклов
Згоден з прогнозом.Треба підтримати наших хлопців!Україна вперед!
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0
Fuz1982z
за остайнє місце будуть боротись
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-2
Pop
Будуть боротись за третє місце
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Теннис
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