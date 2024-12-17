ФОТО. «Оставайся сильным». Лидер сборной Украины поддержал Мудрика

Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков решил поддержать своего друга и вингера Челси Михаила Мудрика, у которого возникли проблемы после положительной допинг-пробы.

В своем Instagram Георгий выложил пост с множеством фотографий вместе с Мудриком и сделал такую запись: «Хочу поддержать своего друга. Мы вместе мечтали, мечтаем и будем мечтать».

«Оставайся сильным».

Михаил подтвердил положительную пробу, однако отверг намеренность принятия допинга (возможно, мельдония).