ФОТО. «Оставайся сильным». Лидер сборной Украины поддержал Мудрика
Судаков поддерживает партнера по сборной
Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков решил поддержать своего друга и вингера Челси Михаила Мудрика, у которого возникли проблемы после положительной допинг-пробы.
В своем Instagram Георгий выложил пост с множеством фотографий вместе с Мудриком и сделал такую запись: «Хочу поддержать своего друга. Мы вместе мечтали, мечтаем и будем мечтать».
«Оставайся сильным».
Михаил подтвердил положительную пробу, однако отверг намеренность принятия допинга (возможно, мельдония).
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