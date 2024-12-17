Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Оставайся сильным». Лидер сборной Украины поддержал Мудрика
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 16:35 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:46
1205
2

ФОТО. «Оставайся сильным». Лидер сборной Украины поддержал Мудрика

Судаков поддерживает партнера по сборной

17 декабря 2024, 16:35 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:46
1205
2
ФОТО. «Оставайся сильным». Лидер сборной Украины поддержал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков решил поддержать своего друга и вингера Челси Михаила Мудрика, у которого возникли проблемы после положительной допинг-пробы.

В своем Instagram Георгий выложил пост с множеством фотографий вместе с Мудриком и сделал такую запись: «Хочу поддержать своего друга. Мы вместе мечтали, мечтаем и будем мечтать».

«Оставайся сильным».

Михаил подтвердил положительную пробу, однако отверг намеренность принятия допинга (возможно, мельдония).

По теме:
Мудрик имел кроме проваленного допинга другие проблемы. Известны детали
МАРЛОН: «Де Дзерби сразу отказался от эвакуации из Украины, остался с нами»
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Георгий Судаков Михаил Мудрик Челси допинг Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Футбол | 16 декабря 2024, 15:50 37
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры

Стоимость контракта Ильи Забарного составляет 38 млн евро по версии Transfermarkt

«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
Бокс | 16 декабря 2024, 16:42 0
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль

Украинский чемпион дал интервью на Youtube-канале Boxing King Media

ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 15:23
ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика
ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Футбол | 17.12.2024, 08:32
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят
Футбол | 17.12.2024, 11:43
Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят
Динамо финансово мотивирует соперников Шахтера. Известно, сколько платят
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Лідер...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
romario1501
Лідер??)) В чому???))) По підпісниках в тік-тоці і інстаграмі)))
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 42
Футбол
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 30
Футбол
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем