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  4. Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Лига наций
05 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:27
4364
15

Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций

Артем Довбик получил травму

05 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:27
4364
15
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола официально заявила, что ближайшие два матча пропустит звездный нападающий «Ромы» Артем Довбик. Отмечается, что украинец получил повреждение.

Ранее украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024. 27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.

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сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Албания Чехия - Украина травма Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 15
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Olex
 Якщо брати до уваги поточну форму, то не такі вже ці новини і жахливі. Яремчук виглядав краще і в плей-офф, і на Євро, плюс Артем поки що без голів на старті сезону. Так що, можливо, що і краще буде зробити паузу.
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+6
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Микола Захарченко
Не фартить так не фартить ... Здоров'я і скорішого видужання .
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+2
😼
Тоді дійсно можна до викликати  з Руху, якщо ще не пізно
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0
MaximusOne
Викликайте Кухаревича або Краснопіра.
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0
etorfine
Яремчук зараз і виглядає краще
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
там звезда только Мудрик
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0
Chystyi_stavok
Сікана походу довикличуть.
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-1
protasov_lyopu_dadaj
лень двигатель прогресса
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-1
alexpan72
головне шоб ваната не випускали, бо це жах
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
🇺🇦💪
Зірка, яка згасла на старті
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-3
Alehandro
Довбик просто знепритомнів, коли дізнався про номінацію на Золотий м"яч)
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-4
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