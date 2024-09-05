Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре проведет два официальных матча. В рамках группового этапа Лиги наций украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией, а 10 – с Чехией.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола официально заявила, что ближайшие два матча пропустит звездный нападающий «Ромы» Артем Довбик. Отмечается, что украинец получил повреждение.

Ранее украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024. 27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.