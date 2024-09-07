Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
07.09.2024 19:00 - : -
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 сентября 2024, 02:13 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:15
23
0

Грузия – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 7 сентября в 19:00 по Киеву

07 сентября 2024, 02:13 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:15
23
0
Грузия – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

7 сентября на «Стадионе имени Михаила Месхи» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Грузии встретится со сборной Чехии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Грузия

Команда только полтора-два месяца назад переписала свою футбольную историю. Она впервые за времена независимости сыграла на большом форуме - Евро. И явно не ударила в грязь лицом: дебютант, даже обидно проиграв первый же матч в Германии, соседним туркам, с голом в пустые ворота после попытки отыграться на ничью, потом сыграла вничью как раз с чехами и выиграла у не особенно мотивированных португальцев, пройдя в плей-офф. Да, потом было разгромное поражение 1:4. Но, во-первых, от будущего победителя, Испании, во-вторых, ей получилось забить! Теперь у Саньоля сложная задача: перевести футболистов, да и всех причастных, с формата празднования (а тут это любят и умеют делать!) в новую работу. В конце концов, при всех комплиментах в сторону Хвичи и компании, стоит помнить, что в классической прошлогодней квалификации крестоносцы набирали только 8 очков в 8 матчах (причем 6 - с Кипром), а на чемпионат прошли через льготный плей-офф, обыграв Люксембург и выиграв по пенальти у Греции.

Чехия

Сборная держится на стабильно хорошем уровне, с оговоркой: в формате Евро, постоянно при этом пропуская чемпионаты мира. Казалось, что и в Германии локомотива сможет как минимум выйти из не самой сложной группы, с учетом лояльности регламента. Но как же там команде не везло, особенно Граначу! Именно его ошибки (на пару с вратарем) предопределили волевую победу Португалии в последние пол часа, потом была игра рукой с грузинами, и пенальти, реализованный Микаутадзе. Да, потом он помог Соучеку забить туркам, но там был свой антигерой, Барак, что получил красную уже к 20-й минуте. В меньшинстве чехи проиграли, из-за гола в добавленное время. Но Иван Гашек сохранил тренерский пост, и готовит подопечных к новому циклу.

Статистика личных встреч

Упомянутые 1:1 на Евро - единственный очный поединок сборных.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Они и правда на Евро не показали всех своих возможностей, а у грузим может быть похмелье после удачного дебюта там. Ставим на то, что тут гости выиграют с форой 0 (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Грузия
7 сентября 2024 -
19:00
Чехия
Фора Чехии (0) 1.63 Сделать ставку
По теме:
Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Ирландия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Грузия - Чехия Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Теннис | 06 сентября 2024, 07:12 8
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024

Джессика Пегула оформила волевую победу в матче с Каролиной Муховой

Продолжаем идти без осечек. Сборная Украины U-21 одолела Сербию
Футбол | 06 сентября 2024, 20:57 33
Продолжаем идти без осечек. Сборная Украины U-21 одолела Сербию
Продолжаем идти без осечек. Сборная Украины U-21 одолела Сербию

Команда Унаи Мельгосы одержала волевую победу

А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Футбол | 06.09.2024, 10:39
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06.09.2024, 20:45
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Футбол | 07.09.2024, 02:02
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 3
Бокс
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем