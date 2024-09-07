7 сентября на «Стадионе имени Михаила Месхи» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Грузии встретится со сборной Чехии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Грузия

Команда только полтора-два месяца назад переписала свою футбольную историю. Она впервые за времена независимости сыграла на большом форуме - Евро. И явно не ударила в грязь лицом: дебютант, даже обидно проиграв первый же матч в Германии, соседним туркам, с голом в пустые ворота после попытки отыграться на ничью, потом сыграла вничью как раз с чехами и выиграла у не особенно мотивированных португальцев, пройдя в плей-офф. Да, потом было разгромное поражение 1:4. Но, во-первых, от будущего победителя, Испании, во-вторых, ей получилось забить! Теперь у Саньоля сложная задача: перевести футболистов, да и всех причастных, с формата празднования (а тут это любят и умеют делать!) в новую работу. В конце концов, при всех комплиментах в сторону Хвичи и компании, стоит помнить, что в классической прошлогодней квалификации крестоносцы набирали только 8 очков в 8 матчах (причем 6 - с Кипром), а на чемпионат прошли через льготный плей-офф, обыграв Люксембург и выиграв по пенальти у Греции.

Чехия

Сборная держится на стабильно хорошем уровне, с оговоркой: в формате Евро, постоянно при этом пропуская чемпионаты мира. Казалось, что и в Германии локомотива сможет как минимум выйти из не самой сложной группы, с учетом лояльности регламента. Но как же там команде не везло, особенно Граначу! Именно его ошибки (на пару с вратарем) предопределили волевую победу Португалии в последние пол часа, потом была игра рукой с грузинами, и пенальти, реализованный Микаутадзе. Да, потом он помог Соучеку забить туркам, но там был свой антигерой, Барак, что получил красную уже к 20-й минуте. В меньшинстве чехи проиграли, из-за гола в добавленное время. Но Иван Гашек сохранил тренерский пост, и готовит подопечных к новому циклу.

Статистика личных встреч

Упомянутые 1:1 на Евро - единственный очный поединок сборных.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Они и правда на Евро не показали всех своих возможностей, а у грузим может быть похмелье после удачного дебюта там. Ставим на то, что тут гости выиграют с форой 0 (коэффициент - 1,63).