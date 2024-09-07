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  4. Грузия – Чехия – 4:1. Сенсация от Сакартвело. Видео голов и обзор матча 
Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
07.09.2024 19:00 – FT 4 : 1
Чехия
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Лига наций
07 сентября 2024, 22:03 |
1296
2

Грузия – Чехия – 4:1. Сенсация от Сакартвело. Видео голов и обзор матча 

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги наций

07 сентября 2024, 22:03 |
1296
2
Грузия – Чехия – 4:1. Сенсация от Сакартвело. Видео голов и обзор матча 
Getty Images/Global Images Ukraine. Грузия – Чехия

7 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Грузия и Чехия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Грузия провела в Тбилиси на стадионе им. Месхи. Хозяева неожиданно уничтожили Чехию со счетом 4:1!

В первом тайме единственный гол забил Хвича Кварацхелия. Во втором тайме за хозяев забивали Чакветадзе, Микаутадзе, Кочорашвили. В конце матча чехи забили гол престижа.

Лига наций. Дивизион В. Группа 1.

Грузия – Чехия – 4:1

Голы: Кварацхелия, 33 (п), Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 63, Кочорашвили, 66 - Калвах, 80.

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Калвах (Чехия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Чакветадзе (Грузия).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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SandroKing
А в чем сенсация то? Там один Кварацхелия стоит как вся сборная Чехии.
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protasov_lyopu_dadaj
какое сакартвело? нету больше сакартвело. грузинский федеральный округ
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