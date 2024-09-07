Грузия – Чехия – 4:1. Сенсация от Сакартвело. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги наций
7 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Грузия и Чехия.
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Матч с Чехией Грузия провела в Тбилиси на стадионе им. Месхи. Хозяева неожиданно уничтожили Чехию со счетом 4:1!
В первом тайме единственный гол забил Хвича Кварацхелия. Во втором тайме за хозяев забивали Чакветадзе, Микаутадзе, Кочорашвили. В конце матча чехи забили гол престижа.
Лига наций. Дивизион В. Группа 1.
Грузия – Чехия – 4:1
Голы: Кварацхелия, 33 (п), Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 63, Кочорашвили, 66 - Калвах, 80.
Видеообзор матча
События матча
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