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Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
07.09.2024 19:00 – FT 4 : 1
Чехия
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Лига наций
07 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:15
1491
5

Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси

Грузины разбили чехов со счетом 4:1

07 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:15
1491
5
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

7 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Грузия и Чехия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Грузия провела в Тбилиси на стадионе им. Месхи. Хозяева неожиданно уничтожили Чехию со счетом 4:1!

В первом тайме единственный гол забил Хвича Кварацхелия, который реализовал пенальти. Во втором тайме за хозяев забивали Чакветадзе, Микаутадзе, Кочорашвили. В конце матча чехи отыграли один гол.

Грузия и Чехия - соперники сборной Украины в группе Лиги наций. Украина сыграет с Албанией в 21:45.

Лига наций. Дивизион В. Группа 1.

Грузия – Чехия – 4:1

Голы: Кварацхелия, 33 (п), Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 63, Кочорашвили, 66 - Калвах, 80.

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Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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Svetlana Tsimakouridze
гіоргія запросто могла б грати у фіналі європи, як би не той лівій гол з іспанією
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0
Main
Красавцы
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0
Serginho77
Молодці, грузини! 
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0
avk2307
И треба ж відзначити, що гравець ЛНЗ приклався до такої історичної перемоги.
Були б інші клуби, точно б написали, а так треба відзначити і все.
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-1
NoMad
Чому несподiвано? В них просто немає колi-привоза i мудакова
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