Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Грузины разбили чехов со счетом 4:1
7 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором сыграли Грузия и Чехия.
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Матч с Чехией Грузия провела в Тбилиси на стадионе им. Месхи. Хозяева неожиданно уничтожили Чехию со счетом 4:1!
В первом тайме единственный гол забил Хвича Кварацхелия, который реализовал пенальти. Во втором тайме за хозяев забивали Чакветадзе, Микаутадзе, Кочорашвили. В конце матча чехи отыграли один гол.
Грузия и Чехия - соперники сборной Украины в группе Лиги наций. Украина сыграет с Албанией в 21:45.
Лига наций. Дивизион В. Группа 1.
Грузия – Чехия – 4:1
Голы: Кварацхелия, 33 (п), Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 63, Кочорашвили, 66 - Калвах, 80.
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