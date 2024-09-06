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Грузия
07.09.2024 19:00 - : -
Чехия
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Лига наций
06 сентября 2024, 15:33 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:06
122
0

Грузия – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 сентября в 19:00 по Киеву

06 сентября 2024, 15:33 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:06
122
0
Грузия – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

7 сентября состоится матч Лиги наций, в котором сыграют Грузия и Чехия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Грузия проведет в Тбилиси на стадионе им. Месхи. Начало матча запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, Грузия и Чехия являются соперником сборной Украины в 1-й группе Дивизиона В Лиги наций. Украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией.

Прямую трансляцию матча Грузия – Чехия можно посмотреть на MEGOGO.

Грузия – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига наций сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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