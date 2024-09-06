7 сентября состоится матч Лиги наций, в котором сыграют Грузия и Чехия.

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Матч с Чехией Грузия проведет в Тбилиси на стадионе им. Месхи. Начало матча запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, Грузия и Чехия являются соперником сборной Украины в 1-й группе Дивизиона В Лиги наций. Украинская команда 7 сентября сыграет с Албанией.



Прямую трансляцию матча Грузия – Чехия можно посмотреть на MEGOGO.

Грузия – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция