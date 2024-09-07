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Первая лига
Подолье
07.09.2024 15:00 - : -
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Украина. Первая лига
07 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:40
121
0

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Первой лиги

07 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:40
121
0
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

7 сентября проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 5-й тур, 7 сентября

  • 12:00. Полтава – Виктория Сумы
  • 13:00. Кудровка – Кремень Кременчуг
  • 15:00. Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 17:00. Металлист 1925 Харьков – Диназ Вышгород

Турнирные таблицы

12:00. Полтава – Виктория Сумы

13:00. Кудровка – Кремень Кременчуг

15:00. Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск

17:00. Металлист 1925 Харьков – Диназ Вышгород

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Полтава Виктория Сумы Кудровка Кремень Кременчуг Подолье Хмельницкий Прикарпатье Ивано-Франковск Диназ Вышгород Металлист 1925
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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