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Украина. Первая лига07 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:40
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Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Первой лиги
07 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:40
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7 сентября проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября
- 12:00. Полтава – Виктория Сумы
- 13:00. Кудровка – Кремень Кременчуг
- 15:00. Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 17:00. Металлист 1925 Харьков – Диназ Вышгород
Турнирные таблицы
12:00. Полтава – Виктория Сумы
13:00. Кудровка – Кремень Кременчуг
15:00. Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск
17:00. Металлист 1925 Харьков – Диназ Вышгород
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