Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы

Состоялся ряд матчей 5-го тура чемпионата Украины в Первой лиги. Металлист 1925 сыграл вничью с Диназом 2:2 и все еще не может выиграть в нынешнем сезоне, несмотря на солидный состав и тренера Патрика ван Леувена.

Второй мяч харьковчан на счету хавбека Владлена Юрченко.

В группе Б лидирует Полтава, которая одолела Викторию и набрала 10 очков.

Первая лига. 5-й тур

Полтава – Виктория 1:0

Гол: Перебора, 65

Кудровка – Кремень 2:1

Голы: Дихтярук, 29 (в свои ворота), Сторчоус, 80 – Трофимюк, 18

Подолье – Прикарпатье 2:2

Голы: Шаврин, 52, 88 – Цюцюра, 54, 58

Металлист 1925 – Диназ 2:2

Голы: Имереков, 3, Юрченко, 48 – Новиков, 38, Соловьев, 83

Турнирная таблица