Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы
Металлист 1925 потерял очки дома
Состоялся ряд матчей 5-го тура чемпионата Украины в Первой лиги. Металлист 1925 сыграл вничью с Диназом 2:2 и все еще не может выиграть в нынешнем сезоне, несмотря на солидный состав и тренера Патрика ван Леувена.
Второй мяч харьковчан на счету хавбека Владлена Юрченко.
В группе Б лидирует Полтава, которая одолела Викторию и набрала 10 очков.
Первая лига. 5-й тур
Полтава – Виктория 1:0
Гол: Перебора, 65
Кудровка – Кремень 2:1
Голы: Дихтярук, 29 (в свои ворота), Сторчоус, 80 – Трофимюк, 18
Подолье – Прикарпатье 2:2
Голы: Шаврин, 52, 88 – Цюцюра, 54, 58
Металлист 1925 – Диназ 2:2
Голы: Имереков, 3, Юрченко, 48 – Новиков, 38, Соловьев, 83
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