Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы
Первая лига
Подолье
07.09.2024 15:00 – FT 2 : 2
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:35
517
1

Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы

Металлист 1925 потерял очки дома

07 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:35
517
1
Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы
ФК Металлист 1925

Состоялся ряд матчей 5-го тура чемпионата Украины в Первой лиги. Металлист 1925 сыграл вничью с Диназом 2:2 и все еще не может выиграть в нынешнем сезоне, несмотря на солидный состав и тренера Патрика ван Леувена.

Второй мяч харьковчан на счету хавбека Владлена Юрченко.

В группе Б лидирует Полтава, которая одолела Викторию и набрала 10 очков.

Первая лига. 5-й тур

Полтава – Виктория 1:0
Гол: Перебора, 65

Кудровка – Кремень 2:1
Голы: Дихтярук, 29 (в свои ворота), Сторчоус, 80 – Трофимюк, 18

Подолье – Прикарпатье 2:2
Голы: Шаврин, 52, 88 – Цюцюра, 54, 58

Металлист 1925 – Диназ 2:2
Голы: Имереков, 3, Юрченко, 48 – Новиков, 38, Соловьев, 83

Турнирная таблица

По теме:
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ван Леувен заявил о ежедневном прогрессе Металлиста 1925 под его началом
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал нападающего Зари
Металлист 1925 Диназ Вышгород Подолье Хмельницкий Прикарпатье Ивано-Франковск Кудровка Кремень Кременчуг Полтава Виктория Сумы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07 сентября 2024, 19:13 47
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Начать за здравие, чтобы затем вернуться в элиту

Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06 сентября 2024, 20:45 51
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024

В финале парного разряда украинско-латвийский дуэт одолел тандем Младенович / Чжан Шуай

В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00
Футбол | 07.09.2024, 16:48
В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00
В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Бокс | 07.09.2024, 07:05
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06.09.2024, 22:22
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_Quantum19_
Гра - нуль. Результату - нуль. Все більш чітко стає зрозумілим, що і наступний сезон МХ1925 теж проводитиме у Першій лізі. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
06.09.2024, 07:12 8
Теннис
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 20
Футбол
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
05.09.2024, 21:01 2
Другие виды
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 13
Футбол
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем