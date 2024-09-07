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Лига наций
07 сентября 2024, 17:12 | Обновлено 07 сентября 2024, 18:20
1342
0

У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика

Сидорчук уверен, что Артема достойно заменят другие игроки

07 сентября 2024, 17:12 | Обновлено 07 сентября 2024, 18:20
1342
0
У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук считает, что Владислав Ванат и Роман Яремчук в состоянии заменить основного форварда команды Артема Довбика, который из-за травмы пропустит матчи Лиги наций против Албании и Чехии.

«Потеря такого форварда, как Довбик, это потеря любой команды. Но у нас есть Роман Яремчук и Владислав Ванат».

«Нам нужно быть внимательными с албанцами, потому что у них быстрые неплохие фланги и в середине поля есть люди, которые могут отдать этот пас, в переходных фазах они очень сильны».

«Возможно, мяч у нас будет больше, но если у тебя мяч, это не значит, что ты контролируешь всю игру», – сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу Артем Довбик Владислав Ванат Роман Яремчук Украина - Албания Лига наций сборная Албании по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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