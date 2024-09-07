У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук считает, что Владислав Ванат и Роман Яремчук в состоянии заменить основного форварда команды Артема Довбика, который из-за травмы пропустит матчи Лиги наций против Албании и Чехии.

«Потеря такого форварда, как Довбик, это потеря любой команды. Но у нас есть Роман Яремчук и Владислав Ванат».

«Нам нужно быть внимательными с албанцами, потому что у них быстрые неплохие фланги и в середине поля есть люди, которые могут отдать этот пас, в переходных фазах они очень сильны».

«Возможно, мяч у нас будет больше, но если у тебя мяч, это не значит, что ты контролируешь всю игру», – сказал Сидорчук.