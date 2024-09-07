ВИДЕО. Ребров и Яремчук – о матче Лиги наций, составе и опыте Евро

Тренер сборной Украины Сергей Ребров и форвард национальной команды Роман Яремчук оценили матч Лиги наций против Албании, рассказали о составе, травмах и поддержке нашей страны в Чехии.

Игра состоится 7 сентября, начало в 21:45.