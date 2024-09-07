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  4. ВИДЕО. Ребров и Яремчук – о матче Лиги наций, составе и опыте Евро
Лига наций
07 сентября 2024, 15:22 |
266
0

ВИДЕО. Ребров и Яремчук – о матче Лиги наций, составе и опыте Евро

Тренер и игрок ответили на вопросы СМИ

07 сентября 2024, 15:22 |
266
0
ВИДЕО. Ребров и Яремчук – о матче Лиги наций, составе и опыте Евро
УАФ. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров и форвард национальной команды Роман Яремчук оценили матч Лиги наций против Албании, рассказали о составе, травмах и поддержке нашей страны в Чехии.

Игра состоится 7 сентября, начало в 21:45.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Албания Роман Яремчук видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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