Лига наций07 сентября 2024, 15:22 |
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ВИДЕО. Ребров и Яремчук – о матче Лиги наций, составе и опыте Евро
Тренер и игрок ответили на вопросы СМИ
07 сентября 2024, 15:22 |
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Тренер сборной Украины Сергей Ребров и форвард национальной команды Роман Яремчук оценили матч Лиги наций против Албании, рассказали о составе, травмах и поддержке нашей страны в Чехии.
Игра состоится 7 сентября, начало в 21:45.
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