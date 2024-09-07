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  4. В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 15:06 | Обновлено 07 сентября 2024, 15:10
421
1

В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?

Дикий подтвердил, что пришло письмо от клуба

07 сентября 2024, 15:06 | Обновлено 07 сентября 2024, 15:10
421
1
В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?
ФК Ингулец

Президент УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что «Ингулец» решил сняться с чемпионата Украины из-за того, что новый стадион клуба не допустили к проведению матчей.

Функционер рассказал, что будет с таблицей в случае снятия команды.

– Поступало ли письмо от ФК «Ингулец» о снятии с турнира?

– Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК «Ингулец».

– Входит ли новый стадион клуба в какой-нибудь список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?

– Нет, не входит.

– Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-либо образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?

– Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна играть с «Ингульцем», в каждом туре будет выходная. В случае снятия все результаты матчей с участием «Ингульца» будут аннулированы. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15 место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.

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Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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u6464u
черговий епізод котрий показує прогнивший навскрізь український футбол .
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