В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?
Дикий подтвердил, что пришло письмо от клуба
Президент УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что «Ингулец» решил сняться с чемпионата Украины из-за того, что новый стадион клуба не допустили к проведению матчей.
Функционер рассказал, что будет с таблицей в случае снятия команды.
– Поступало ли письмо от ФК «Ингулец» о снятии с турнира?
– Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК «Ингулец».
– Входит ли новый стадион клуба в какой-нибудь список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?
– Нет, не входит.
– Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-либо образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?
– Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна играть с «Ингульцем», в каждом туре будет выходная. В случае снятия все результаты матчей с участием «Ингульца» будут аннулированы. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15 место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.
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