В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?

Президент УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что «Ингулец» решил сняться с чемпионата Украины из-за того, что новый стадион клуба не допустили к проведению матчей.

Функционер рассказал, что будет с таблицей в случае снятия команды.

– Поступало ли письмо от ФК «Ингулец» о снятии с турнира?

– Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК «Ингулец».

– Входит ли новый стадион клуба в какой-нибудь список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?

– Нет, не входит.

– Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-либо образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?

– Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна играть с «Ингульцем», в каждом туре будет выходная. В случае снятия все результаты матчей с участием «Ингульца» будут аннулированы. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15 место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.